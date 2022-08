Salernitana-Roma: probabili formazioni e in tv (Di martedì 9 agosto 2022) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Le due formazioni si presentano ai nastri di partenza con l’intento di raggiungere i loro obiettivi. I granata cercheranno di mantenere per la seconda volta consecutiva la categoria, mentre i giallorossi si candidano a competere per le zone alte della classifica. Salernitana-Roma si giocherà domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi. Salernitana-Roma: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Il mister dei granata, Nicola, complice qualche assenza, dovrebbe orientarsi sul 3-5-2: Sepe tra i pali, la difesa sarà composta dal terzetto Gyomber, Radovanovic e Fazio. A centrocampo, Kastanos, Coulibaly e Capezzi agiranno in mediana, assistiti sulle corsie da Kechdira e Jarozinsky. In avanti, Botheim e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 agosto 2022) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Le duesi presentano ai nastri di partenza con l’intento di raggiungere i loro obiettivi. I granata cercheranno di mantenere per la seconda volta consecutiva la categoria, mentre i giallorossi si candidano a competere per le zone alte della classifica.si giocherà domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi.: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Il mister dei granata, Nicola, complice qualche assenza, dovrebbe orientarsi sul 3-5-2: Sepe tra i pali, la difesa sarà composta dal terzetto Gyomber, Radovanovic e Fazio. A centrocampo, Kastanos, Coulibaly e Capezzi agiranno in mediana, assistiti sulle corsie da Kechdira e Jarozinsky. In avanti, Botheim e ...

