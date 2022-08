Salernitana | fari puntati su un esterno di Serie A | il club apre alla cessione

(Di martedì 9 agosto 2022) La, stando ad un indiscrezione di mercato, sta valutando l’acquisto di un nuovodi centrocampo: in lista un giocatore del nostro campionato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si avvicina l’inizio della stagione. Durante il prossimo weekend è in programma la prima giornata diA e molte società si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

salernonotizie : Salernitana, se Mazzocchi va al Verona fari puntati su Depaoli - TuttoHellasVer1 : Salernitana, se Mazzocchi va al Verona fari puntati su Depaoli - TuttoHellasVer1 : Salernitana, se Mazzocchi va al Verona fari puntati su Depaoli - tvoggi : SALERNITANA, MERCATO: FARI IN DIFESA E A CENTROCAMPO GUARDA IL VIDEO - tvoggi : SALERNITANA, MERCATO: FARI IN DIFESA E A CENTROCAMPO Se la partita di Coppa Italia, seppur ufficialmente la prima p… -

Tv Oggi

Per pochi crediti,puntati su Cragno e Radu, di Monza e Cremonese, ma anche Silvestri e ... Radu (Cremonese), Silvestri (Udinese) I 3 sconsigliati : Meret (Napoli), Sepe (), Falcone (...C'è chi, se potesse, si spingerebbe fino ad indicare lache non si sa mai, considerato il girone di ritorno da miracolo che ha portato alla ...stagioni ha portato benissimo partire a... SALERNITANA, MERCATO: FARI IN DIFESA E A CENTROCAMPO– La Salernitana deve ancora completare la rosa e ha inserito nella lista delle necessità anche un rinforzo per la fascia, in virtù della possibile partenza di Pasquale Mazzocchi. Come raccolto da TMW, ...Termina in pareggio l'ultimo test amichevole del Napoli a Castel di Sangro contro l'Espanyol. Gara sporca e spezzettata, contraddistinta da tanti falli e poche trame di gioco. 20.55 - FINISCE QUI! 92 ...