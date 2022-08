ilGiornale.it

Il motivo Qualche giorno fa l'influencer si era appellata al sindaco di Milano, Beppe, per il ... "Mi ha mandato la foto del suo pe***": oscenità, il vipda Selvaggia Lucarelli - ...Se sei alla ricerca di grandi film da guardare on demand , per trasformare casa tua in una... il nostro amichevole eroe di quartiere èe non può più separare la sua vita privata dalle ... Sala smascherato: ecco la verità sugli alberi che muoiono "Non basta piantare alberi, bisogna prendersene cura", ha sottolineato il presidente dell'Ersaf che non vuole più donare alberi a Milano. La siccità è solo una scusa: il problema esiste da anni ...Dubbi e distinguo tanto diffusi che in direzione Pd il segretario del partito Enrico Letta deve precisare che quelle a cui sta lavorando sono solo mere «alleanze elettorali che siamo costretti a fare» ...