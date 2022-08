Roma | il vicino di casa muore | ‘Condoglianze | possiamo aiutarvi?’ Poi gli occupano casa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 agosto 2022) Si sono mostrati subito gentili, affabili, premurosi, i vicini di‘perfetti’. O meglio, così sembravano agli occhi della sorella del signor Antonio, un uomo che ad agosto del 2020 è morto e ha lasciato la sua abitazione di edilizia popolare in via Luigi Lablache, in zona Serpentara, vuota. Vuota, ma non del tutto perché dopo quei convenevoli iniziali e quelle condoglianze che sembravano sincere, i due vicini dihanno messo in pratica il loro piano. E hanno occupato l’abitazione dell’uomo. Luie i vicini gliI coniugi, i vicini didel defunto, hanno puntato tutto sulla fiducia. Si sono presentati adell’uomo, proprio mentre la sorella stava ...