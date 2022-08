Roma, il Tottenham propone uno scambio per Zaniolo. La risposta (Di martedì 9 agosto 2022) Il Tottenham propone uno scambio alla Roma per strapparle Zaniolo. Arrivata già la risposta del club giallorosso Come riferito da Il Messaggero, il Tottenham avrebbe proposto alla Roma uno scambio per arrivare a Nicolò Zaniolo comprendente il cartellino del difensore Japeth Tanganga. No secco da parte dei giallorossi, interessati si al centrale ma senza inserirlo in altri affari. Lo scenario potrebbe variare, almeno per quest’ultimo, se gli inglesi aprissero al prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Ilunoallaper strapparle. Arrivata già ladel club giallorosso Come riferito da Il Messaggero, ilavrebbe proposto allaunoper arrivare a Nicolòcomprendente il cartellino del difensore Japeth Tanganga. No secco da parte dei giallorossi, interessati si al centrale ma senza inserirlo in altri affari. Lo scenario potrebbe variare, almeno per quest’ultimo, se gli inglesi aprissero al prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Tottenham: possibile blitz a #Londra di #Pinto. È un profilo da sempre apprezzato da #Paratici (il famoso… - AlfredoPedulla : La #Roma tra #Georginio e ?? per altri due super colpi. La #Lazio mai in lizza per #Belotti che ha in #Mourinho un e… - CalcioNews24 : Il #Tottenham torna alla carica per #Zaniolo ?? - Giulianomercato : ? #Roma no allo scambio #Zaniolo-#Tanganga #Tottenham - SimoneFalc01 : @BighiTheKid Però maglia bianca, il Tottenham ha la prima maglia bianca… Giornali: “ZANIOLO MISTERO IMMAGINE PROFIL… -