Roma, Gazzetta: “Zaniolo si è ritrovato con Mou, ma occhio al mercato” (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, la Roma ha davvero tutti in grande forma, anche Zaniolo che ha ritrovato serenità, ma anche mercato. “Il mercato Già, anche se poi l’insidia del mercato è sempre lì e probabilmente ci sarà fino alla fine di agosto. Con la Juventus che si è defilata da un po’, oggi la vera tentazione per Zaniolo è il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs è da qualche giorno che pensano fortemente a Nico, ma la possibile offerta degli inglesi non soddisfa i parametri giallorossi. Il Tottenham, infatti, è disposto a prendere Zaniolo in prestito, con un obbligo di riscatto che potrebbe spingersi anche a più di 40 milioni, ma condizionato ad alcune situazioni ritenute non ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022)- Come riporta ad oggi la, laha davvero tutti in grande forma, ancheche haserenità, ma anche. “IlGià, anche se poi l’insidia delè sempre lì e probabilmente ci sarà fino alla fine di agosto. Con la Juventus che si è defilata da un po’, oggi la vera tentazione perè il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs è da qualche giorno che pensano fortemente a Nico, ma la possibile offerta degli inglesi non soddisfa i parametri giallorossi. Il Tottenham, infatti, è disposto a prenderein prestito, con un obbligo di riscatto che potrebbe spingersi anche a più di 40 milioni, ma condizionato ad alcune situazioni ritenute non ...

