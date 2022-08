Ritorno in classe, in Austria docenti in aula anche se positivi al Covid-19 (Di martedì 9 agosto 2022) Novità in vista per il Ritorno in classe in Austria. I docenti positivi al Covid-19 potranno tenere le lezioni in presenza indossando la mascherina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 agosto 2022) Novità in vista per ilinin. Ial-19 potranno tenere le lezioni in presenza indossando la mascherina. L'articolo .

