Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati: la cerimonia segreta prima della grande festa (Di martedì 9 agosto 2022) Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati: fiori d’arancio per la cantante e il regista, ufficialmente marito e moglie da oggi. Nessuna cerimonia sfarzosa, stando a quanto si apprende in queste ore. I due avrebbero scelto di sposarsi in segreto: lo rivela una fonte al The Sun comunicando che il “sì” tra Rita Ora e Taika Waititi è ufficialmente realtà. Mancano però testimonianza fotografiche perché la coppia sembra aver optato per una cerimonia intima e privata, addirittura segreta, stando a quello che si apprende oggi. Lei 31enne, lui 46enne: la cerimonia si sarebbe tenuta a Londra dinanzi ad un ristretto gruppo di invitati, tra amici intimi e parenti. La decisione di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 agosto 2022)Ora esi: fiori d’arancio per la cantante e il regista, ufficialmente marito e moglie da oggi. Nessunasfarzosa, stando a quanto si apprende in queste ore. I due avrebbero scelto di sposarsi in segreto: lo rivela una fonte al The Sun comunicando che il “sì” traOra eè ufficialmente realtà. Mancano però testimonianza fotografiche perché la coppia sembra aver optato per unaintima e privata, addirittura, stando a quello che si apprende oggi. Lei 31enne, lui 46enne: lasi sarebbe tenuta a Londra dinanzi ad un ristretto gruppo di invitati, tra amici intimi e parenti. La decisione di ...

