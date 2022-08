“Rinuncio, ma al 90%”. Che ipocrisia la finta ereditiera francescana (Di martedì 9 agosto 2022) Sai quelle facce che ti stanno sui coglioni a pelle. Che le guardi e pensi: che faccia da formaggino scaduto, e non ci pensi più. Bruttine, ma curatissime, la vanità della mestizia, la falsa semplicità di chi non può permettersi nessuna avvenenza e la butta sul vittimistico, senonché è nata col culo nel burro e non può liberarsene. Una così è questa Marlene Engelhorn, che si vergogna della sua sfacciata fortuna ma fino a un certo punto; e, siccome si annoia e non ha niente da fare, ha deciso di rinunciare a una paccata di milioni ma fino a un certo punto; e, sempre siccome non sa come passare le giornate, ha convocato la stampa di mezzo mondo – i soldi, quando servono ad esigere attenzione, non schifano più – e, con dubbio gusto, ha annunciato che alla morte della della vecchia, nonna Traudl, 94 anni, farà il gran rifiuto e darà via tutto, ma fino a un certo punto, in beneficenza. Al ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 9 agosto 2022) Sai quelle facce che ti stanno sui coglioni a pelle. Che le guardi e pensi: che faccia da formaggino scaduto, e non ci pensi più. Bruttine, ma curatissime, la vanità della mestizia, la falsa semplicità di chi non può permettersi nessuna avvenenza e la butta sul vittimistico, senonché è nata col culo nel burro e non può liberarsene. Una così è questa Marlene Engelhorn, che si vergogna della sua sfacciata fortuna ma fino a un certo punto; e, siccome si annoia e non ha niente da fare, ha deciso di rinunciare a una paccata di milioni ma fino a un certo punto; e, sempre siccome non sa come passare le giornate, ha convocato la stampa di mezzo mondo – i soldi, quando servono ad esigere attenzione, non schifano più – e, con dubbio gusto, ha annunciato che alla morte della della vecchia, nonna Traudl, 94 anni, farà il gran rifiuto e darà via tutto, ma fino a un certo punto, in beneficenza. Al ...

