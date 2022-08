Rimini, hotel accetta 500 prenotazioni ma ha solo 40 posti: i proprietari non si trovano. «Hanno incassato la caparra» (Di martedì 9 agosto 2022) Stanza prenotata, pronti per la vacanza. Poi l'amara sorpresa: l'albergo è sold out. Erano arrivati a Rimini convinti di avere trovato per il periodo di Ferragosto una soluzione... Leggi su ilmattino (Di martedì 9 agosto 2022) Stanza prenotata, pronti per la vacanza. Poi l'amara sorpresa: l'albergo è sold out. Erano arrivati aconvinti di avere trovato per il periodo di Ferragosto una soluzione...

