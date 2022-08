Residenza di Trump in Florida perquisita da Fbi (Di martedì 9 agosto 2022) L'Fbi ha perquisito la Residenza di Donald Trump a Mar - a - Lago in Florida. Lo ha detto lo stesso ex presidente in una nota inviata alla Cnn. "La mia bella casa, Mar - A - Lago a Palm Beach, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) L'Fbi ha perquisito ladi Donalda Mar - a - Lago in. Lo ha detto lo stesso ex presidente in una nota inviata alla Cnn. "La mia bella casa, Mar - A - Lago a Palm Beach, in ...

Agenzia_Ansa : Residenza di Trump in Florida perquisita da Fbi - Nord America - ANSA - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Residenza di Trump in Florida perquisita da Fbi - Nord America - ANSA - Repostate21 : Perché l’FBI ha perquisito la residenza di Trump a Mar-a-Lago - discoradioIT : #Usa: perquisizioni dell'#Fbi nella residenza dell'ex presidente Donald #Trump in #Florida - annapaolasanna : RT @neXtquotidiano: Perché l’FBI ha perquisito la residenza di #Trump a Mar-a-Lago -