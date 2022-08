(Di martedì 9 agosto 2022) L’offerta di Matteoa Carloè di quelle che è difficile rifiutare. Ma ildinon sembrarsi molto. E intanto prepara la raccolta di firme perda. Una decisione finale sul Terzo Polo è attesa per venerdì 12 agosto. Mentre i due hanno in programma un incontro tra oggi e domani. Efa sapere di volere un accordo con liste in coalizione. Che però ha uno sbarramento del 10% ed è possibile soltanto con la raccolta firme. O con l’esenzione. A cui il partito è convinto di avere diritto: «La legge parla chiaro. Chi ha eletto un parlamentare europeo anche con un contrassegno composto, come quello di “Pd Siamo Europei“, non deve raccogliere le 36 mila firme». Se così fossepotrebbe anche ...

Renzi tenta Calenda: «Uniti facciamo il botto». Ma il leader di Azione non si fida e vuole andare da solo Calenda per ora fa il vago: "Mi sto occupando del programma" e intanto tenta l'impresa (quasi impossibile) di raccogliere le firme ...Lo scontro tra il Pd di Letta e il leader di Italia Viva serve sul piatto d'argento la stoccata social di Giorgia Meloni ...