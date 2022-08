Renzi apre all’alleanza con Azione | ma Calenda frena

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 agosto 2022) Dopo la rottura tra Carloe il Pd, il leader di Italia Viva Matteoora si muove dritto verso la formdel cosiddetto terzo polo. «Noi partiamo dalla politica», dice al Messaggero. «Quello del 25 settembre sarà un seme, che avrà un ottimo risultato elettorale ma che sarà destinato ad affermarsi in futuro. Ci sono moderati che non vogliono votare la Fiamma, ci sono riformisti che non vogliono votare gli anti Draghi: dare loro un tetto significa avere una visione politica, non una lista di cose tecniche da fare. C’è l’anima del Paese dei nostri figli nel progetto del Terzo Polo, non una triste macchina da guerra per vincere (o forse meglio dire: per perdere) i collegi»., ovviamente, guarda a: «Quando abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato bene. In particolar modo ...