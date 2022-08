Real Madrid | i convocati per la Supercoppa Europea contro l'Eintracht

tancredipalmeri : Juventus letteralmente messa in mezzo dal palleggio del Real Madrid: ogni singolo giocatore partecipa al possesso… - juventusfc : 19' | Real Madrid in vantaggio, su calcio di rigore perfetto di Benzema. Peccato, la Juve nei primi minuti si era… - Giovann14793883 : RT @MatthijsPog: ?? Annuncio ufficiale dell'Eintracht Francoforte: 'L'Eintracht dovrà fare a meno di Filip Kostic nella partita di Supercop… - RED1926 : @CarmineUbertone si ormai la biscottata con locatelli, rimarrà nelle memorie di ogni archivi perduti, eppure dopo a… - ale90BN : Bisogna dire che nonostante le poche possibilità di vincere contro il Real Madrid... rinunciare lo stesso ad una fi… -

90min IT

Commenta per primo Il terzino sinistro brasiliano Marcelo , ancora svincolato dopo aver lasciato ila parametro zero, dà spettacolo a basket.Importante, anche, l'arrivo di Gila dal(6 M), prospetto interessante che sarà utile per le turnazioni in difesa. Se Tare riuscirà nell'ardua impresa di inserire nello scacchiere ... Tutti tranne Mariano, un Real Madrid più leggero Supercoppa Europea: Real Madrid in discesa con l’Eintracht Francoforte: il quinto trofeo dei Blancos a 1,25 su Sisal.it. Benzema MVP dell’incontro, a 5,00.L'Eintracht Francoforte ha deciso di non convocare il suo esterno offensivo Filip Kostic per la finale di Supercoppa Europea che giocherà domani a Helsinki contro il Real Madrid. (ANSA) ...