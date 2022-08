Real Madrid, i convocati di Ancelotti per la Supercoppa Europea contro l’Eintracht Francoforte (Di martedì 9 agosto 2022) Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la Supercoppa Europea contro l’Eintracht Francoforte. Il match è in programma domani, 10 agosto, all’Helsinki Olympic Stadium alle ore 21.00. Ecco la lista completa dei convocati del Real Madrid. Portieri: Courtois, Lunin, Luis López. Difensori: Carvajal, E. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Rüdiger, Odriozola, F. Mendy. Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas V., D. Ceballos, Tchouaméni, Camavinga. Attaccanti: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo, Mariano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Carloha diramato la lista deiper la. Il match è in programma domani, 10 agosto, all’Helsinki Olympic Stadium alle ore 21.00. Ecco la lista completa deidel. Portieri: Courtois, Lunin, Luis López. Difensori: Carvajal, E. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Rüdiger, Odriozola, F. Mendy. Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas V., D. Ceballos, Tchouaméni, Camavinga. Attaccanti: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo, Mariano. SportFace.

tancredipalmeri : Juventus letteralmente messa in mezzo dal palleggio del Real Madrid: ogni singolo giocatore partecipa al possesso… - juventusfc : 19' | Real Madrid in vantaggio, su calcio di rigore perfetto di Benzema. Peccato, la Juve nei primi minuti si era… - sportface2016 : I convocati del #RealMadrid per la Supercoppa - susydigennaro : RT @napolimagazine: REAL MADRID - I convocati di Ancelotti per la Supercoppa Europea - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - I convocati di Ancelotti per la Supercoppa Europea -