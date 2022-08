Real Madrid e Supercoppa Europea: anche i Blancos perdono le finali (Di martedì 9 agosto 2022) Il Real Madrid si appresta a vivere una nuova finale continentale: ma non sempre la Supercoppa Europea ha portato gioie alle Merengues Il Real Madrid e la Supercoppa Europea: mercoledì sera il fischio d’inizio si avrà alle ore 21. Si gioca in Finlandia presso l’Helsinki Olympic Stadium e apparentemente i pronostici della sfida contro l’Eintracht di Francoforte sono tutti dalla parte dei Blancos di Ancelotti. I motivi sono riassumibili in 3 fattori:– Il diverso peso specifico dei due club a tutti i livelli (storico, tecnico e qualsiasi voce si voglia mettere). La bacheca Europea recita una differenza macroscopica: 14 coppe dalle grandi orecchie fanno bella mostra alla Casa Blanca, un affollamento di oggetti senza ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Ilsi appresta a vivere una nuova finale continentale: ma non sempre laha portato gioie alle Merengues Ile la: mercoledì sera il fischio d’inizio si avrà alle ore 21. Si gioca in Finlandia presso l’Helsinki Olympic Stadium e apparentemente i pronostici della sfida contro l’Eintracht di Francoforte sono tutti dalla parte deidi Ancelotti. I motivi sono riassumibili in 3 fattori:– Il diverso peso specifico dei due club a tutti i livelli (storico, tecnico e qualsiasi voce si voglia mettere). La bachecarecita una differenza macroscopica: 14 coppe dalle grandi orecchie fanno bella mostra alla Casa Blanca, un affollamento di oggetti senza ...

