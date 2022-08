Rc auto in aumento, cattive notizie anche per i beneventani (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo i carburanti, anche il costo dell’Rc auto è tornato a salire. E la Campania si conferma essere, ancora una volta, l’area di Italia dove sottoscrivere la polizza Rc auto costa di più. Come infatti evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, a luglio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Campania occorrevano, in media, 834,26 euro, vale a dire l’8,3% in più rispetto a inizio anno e addirittura il 79,9% in più della media italiana. Ad incidere sul trend al rialzo non solo il fatto che molte delle scontistiche messe in atto dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo, ma anche che i costi dei sinistri stanno crescendo a causa dell’inflazione. Confrontando la tariffa media Rc auto di luglio 2022 con quella di gennaio, emerge come sia stato registrato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo i carburanti,il costo dell’Rcè tornato a salire. E la Campania si conferma essere, ancora una volta, l’area di Italia dove sottoscrivere la polizza Rccosta di più. Come infatti evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, a luglio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Campania occorrevano, in media, 834,26 euro, vale a dire l’8,3% in più rispetto a inizio anno e addirittura il 79,9% in più della media italiana. Ad incidere sul trend al rialzo non solo il fatto che molte delle scontistiche messe in atto dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo, mache i costi dei sinistri stanno crescendo a causa dell’inflazione. Confrontando la tariffa media Rcdi luglio 2022 con quella di gennaio, emerge come sia stato registrato ...

