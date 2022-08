Raspadori al Napoli, offerta rifiutata dal Sassuolo: la distanza (Di martedì 9 agosto 2022) Sono ore molto concitate per Napoli e Sassuolo, che trattano da oltre due settimane per il talento classe 2000 Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i neroverdi chiedono 10 milioni di euro in più rispetto all’offerta presentata da Aurelio De Laurentiis, la quale ammonta a 28 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas, il quale è valutato circa 12 milioni di euro. Raspasori, Napoli, Calciomercato Nonostante questa minima distanza, c’è fiducia per il completamento dell’operazione, con il ragazzo che ha dato il suo consenso al trasferimento da molto tempo, desideroso di iniziare una nuova avventura dopo tanta gavetta nel club emiliano. Il Sassuolo, dal canto suo, non vorrebbe inserire contropartite tecniche nell’affare ma ... Leggi su rompipallone (Di martedì 9 agosto 2022) Sono ore molto concitate per, che trattano da oltre due settimane per il talento classe 2000 Giacomo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i neroverdi chiedono 10 milioni di euro in più rispetto all’presentata da Aurelio De Laurentiis, la quale ammonta a 28 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas, il quale è valutato circa 12 milioni di euro. Raspasori,, Calciomercato Nonostante questa minima, c’è fiducia per il completamento dell’operazione, con il ragazzo che ha dato il suo consenso al trasferimento da molto tempo, desideroso di iniziare una nuova avventura dopo tanta gavetta nel club emiliano. Il, dal canto suo, non vorrebbe inserire contropartite tecniche nell’affare ma ...

