Raid dell' Fbi a casa di Trump | perquisizione e documenti sequestrati | Attacco politico

(Di martedì 9 agosto 2022) Gli agenti'Fbi adi Donald. Si stringe la morsa-giudiziaria sull'ex presidente americano che punta alla ricandidatura allaBianca. Il Federal Bureau ha eseguito un mandato dipresso il resort Mar-a-Lago di Donalda Palm Beach, in Florida, e portato via scatole piene di. Gli agenti hanno mostrato un mandato dinell'ambito di un'indagine sul trattamento deipresidenziali, compresi alcuni riservati, cheavrebbe potuto conservare nella suain Florida, come riporta la Cnn. L'intervento'Fbi, autorizzato dal dipartimentoa Giustizia, sarebbe legato al ...

A capo'Fbi c'è Christopher Wray, in carica dal 2017, nominato proprio da Trump. Al momento del, secondo il Washington Post, il tycoon non era nel suo resort.Trump ha parlato di'non annunciato' e lo ha definito 'non necessario e inappropriato '. Gli agenti'Fbi si sono presentati, a sorpresa, nel resort di Donald Trump a Palm Beach, Florida. Qui,...A sorpresa gli agenti federali si sono presentati nella tenuta di Mar-A-Lago: portate via scatole di documenti ...Il blitz è avvenuto nell'ambito delle indagini sui 15 scatoloni di documenti classificati che il tycoon avrebbe portato via dalla Casa Bianca dopo la fine del mandato, un crimine che Trump ha sempre n ...