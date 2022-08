Raccolta firme per Azione, Calenda: “Eletto in Europa, sono esentato”. I punti critici nel suo ragionamento: ecco cosa dice la legge (Di martedì 9 agosto 2022) La questione della Raccolta firme “pesa zero”. Lo continua a ribadire il leader di Azione, Carlo Calenda che a Morning News su Canale 5 ha spiegato: “Il Parlamento europeo ha mandato al Viminale la certificAzione che io sono stato Eletto in una lista composita, quindi non è un problema l’esenzione che è a piena norma di legge”. Calenda è sicuro che, anche con la fine dell’alleanza con PiùEuropa dopo la rottura del patto con il Pd, la sua Azione non sia costretta a raccogliere 56.250 firme nel giro di due settimane per presentarsi alle prossime elezioni. Una prima cosa è certa, però: non spetta né al Parlamento Europeo né al Viminale fornire pareri sulle deroghe alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) La questione della“pesa zero”. Lo continua a ribadire il leader di, Carloche a Morning News su Canale 5 ha spiegato: “Il Parlamento europeo ha mandato al Viminale la certificche iostatoin una lista composita, quindi non è un problema l’esenzione che è a piena norma di”.è sicuro che, anche con la fine dell’alleanza con Piùdopo la rottura del patto con il Pd, la suanon sia costretta a raccogliere 56.250nel giro di due settimane per presentarsi alle prossime elezioni. Una primaè certa, però: non spetta né al Parlamento Europeo né al Viminale fornire pareri sulle deroghe alla ...

