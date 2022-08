Quanto guadagna Maria De Filippi? Ricavi e patrimonio (Di martedì 9 agosto 2022) Quanto guadagna Maria De Filippi, la regina del piccolo schermo? È attiva in televisione dal 1992, quando ha cominciato a lavorare per Canale 5 conducendo il talk show pomeridiano «Amici». È diventata via via popolare negli anni presentando e producendo numerosi format di successo, ora punta di diamante della rete ammiraglia Mediaset. Da “Uomini e donne” a “C’è posta per te”, da “Temptation Island” a “Tú sí que vales”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Elodie paparazzata con un personaggio famosissimo: il gossip impazza Quanto guadagna Maria De Filippi? Stipendio e patrimonio Maria De Filippi è proprietaria con RTI della società di produzione televisiva Fascino PGT, che ... Leggi su tvzap (Di martedì 9 agosto 2022)De, la regina del piccolo schermo? È attiva in televisione dal 1992, quando ha cominciato a lavorare per Canale 5 conducendo il talk show pomeridiano «Amici». È diventata via via popolare negli anni presentando e producendo numerosi format di successo, ora punta di diamante della rete ammiraglia Mediaset. Da “Uomini e donne” a “C’è posta per te”, da “Temptation Island” a “Tú sí que vales”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Elodie paparazzata con un personaggio famosissimo: il gossip impazzaDe? Stipendio eDeè proprietaria con RTI della società di produzione televisiva Fascino PGT, che ...

CarmineFebo666 : RT @manginobrioches: @AlexBazzaro Certo, tassare i superpatrimoni è iniquo, perché i ricconi li corteggiate fingendo di voler aiutare il po… - vam237 : RT @GarauSilvana: @LaNotiziaTweet La Meloni“ha dato dei tossicodipendenti a chi prende il reddito di cittadinanza”quanto basta per potere d… - maximone816 : RT @GarauSilvana: @LaNotiziaTweet La Meloni“ha dato dei tossicodipendenti a chi prende il reddito di cittadinanza”quanto basta per potere d… - gianniresta1 : @matteosalvinimi '... da chi guadagna di meno' che pagherà di più di quanto paghi oggi. - m_ichelangelo_ : il treno con due 2 ore di ritardo, davanti a me un signore logorroico che mi racconta quanto guadagna lavorando nei… -