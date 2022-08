Quanta dolcezza nelle parole di Stash per la sua famiglia e per il pancione di Giulia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 9 agosto 2022) Dopo esser tornato a casa e aver riabbracciato la sua piccola e coccolato mamma e accarezzato la creatura che sta per arrivare, ancora nelha deciso di condividere tutte le sue emozioni sui social e lo ha fatto con un dolcissimo post, dedicato proprio alle donne della sua vita e alla bambina che sta per arrivare: “Oggi sono tornato a casa e non immaginate cosa ho provato quando ho abbracciato la mia piccola grandedopo questi giorni… Giuro è indescrivibile!“.piene di emozione e d’amore quelle del cantante e giudice di Amici che presto diventerà padre per la seconda volta. Pochi mesi fa, quando aveva raccontato della seconda gravidanza e della suain dolce attesa, papà Stah aveva rivelato a Verissimo di essere pronto a unanumerosissima e ...