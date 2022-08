Quando il concerto diventa un’opera d’arte. Bagno di riccanza, Bocelli al Capri Palace Jumeirah. Uno show dal vivo che accende l’emozione (Di martedì 9 agosto 2022) E Quando il maestro lancia un do di petto del Sole mio anche la luna sembra gradire e brilla di più. Mi sento una segugia di Bocelli: dalle piramidi alle Alpi, dalla chiesetta medioevale (su invito e Capriccio di un bilionaire di Gstaad) a un compleanno privatissimo a Saint Tropez, mi lascia sempre carica di note e di meraviglia. Non c’è spettacolo che renda meglio la magia del luogo del Capri Palace come il concerto del tenore più mediatico che ci sia. Sulla terrazza spalancata sul golfo Ermanno Zanini, direttorissimo generale ha voluto la madre di tutte le Prime del suo Festival BIG ART. Insieme al duo di organizzatori Maxim Berin e Jorge Iglesias, ecco apparecchiato un evento da Mille e una notte. Il Capri Palace, sempre più simbolo di un ritorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Eil maestro lancia un do di petto del Sole mio anche la luna sembra gradire e brilla di più. Mi sento una segugia di: dalle piramidi alle Alpi, dalla chiesetta medioevale (su invito eccio di un bilionaire di Gstaad) a un compleanno privatissimo a Saint Tropez, mi lascia sempre carica di note e di meraviglia. Non c’è spettacolo che renda meglio la magia del luogo delcome ildel tenore più mediatico che ci sia. Sulla terrazza spalancata sul golfo Ermanno Zanini, direttorissimo generale ha voluto la madre di tutte le Prime del suo Festival BIG ART. Insieme al duo di organizzatori Maxim Berin e Jorge Iglesias, ecco apparecchiato un evento da Mille e una notte. Il, sempre più simbolo di un ritorno ...

