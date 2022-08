Pure la patata! Pure la patata | nonnine-hard | roba da censura su Canale 5 | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022) Potremmo definirlo il bello della diretta. O il peggio della diretta. O gli orrori della diretta. Fate voi insomma, ognuno scelga la dizione che preferisce. Qui, limitiamoci ad esporre i (grotteschi) fatti. Siamo su5, la trasmissione è Morning News, condotta da Simona Branchetti. Ed ecco che arriva il momento del classico servizio dalla spiaggia. In questo caso si parla delle "vacanze della terza età" e ci troviamo sul lungomare di Ostia. Ed ecco che l'inviata della rete ammiraglia Mediaset, microfono in mano, interpella un gruppetto di arzille anziane: "Allora vi siete rinfrescate?". E rispondono in coro: "Sììììì". Dunque ecco avvicinarsi una signora al microfono, la quale puntualizza: "Sì, sì, benissimo!lasi è rinfrescata". Ma non è tutto. Una seconda signora ci tiene a ribadire bene il ...