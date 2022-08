Principe Harry costretto da Meghan a un gesto terribile: la telefonata che ha messo fine a tutto (Di martedì 9 agosto 2022) Nuovo clamoroso retroscena sui rapporti tra il Principe Harry e l’ex attrice Meghan Markle: lo ha costretto a commettere un grave gesto Il Principe Harry e Meghan Markle (Foto Ansa)Continuano a venire alla luce nuovi retroscena sulla figura di Meghan Markle. L’ex attrice sono ormai diversi anni che agita la stampa scandalistica inglese ed un nuovo tassello si è aggiunto in queste ore. Un dettaglio non da poco che rischia di compromettere ulteriormente la sua posizione. Dopo essere stata definita dal giornalista Tom Bower come una vera e propria arrampicatrice sociale, l’ex attrice è stata accusata anche di essere la causa di alcuni errori dello stesso Harry. Non solo avrebbe organizzato lei il famoso appuntamento al ... Leggi su direttanews (Di martedì 9 agosto 2022) Nuovo clamoroso retroscena sui rapporti tra ile l’ex attriceMarkle: lo haa commettere un graveIlMarkle (Foto Ansa)Continuano a venire alla luce nuovi retroscena sulla figura diMarkle. L’ex attrice sono ormai diversi anni che agita la stampa scandalistica inglese ed un nuovo tassello si è aggiunto in queste ore. Un dettaglio non da poco che rischia di compromettere ulteriormente la sua posizione. Dopo essere stata definita dal giornalista Tom Bower come una vera e propria arrampicatrice sociale, l’ex attrice è stata accusata anche di essere la causa di alcuni errori dello stesso. Non solo avrebbe organizzato lei il famoso appuntamento al ...

