Prezzo del pellet alle stelle, Calandra (Lega): “Costi insostenibili per chi ha scelto l’ecosostenibilità” (Di martedì 9 agosto 2022) Fiumicino – “Le lunghe giornate estive che procedono con un caldo senza precedenti, non ci fanno minimamente pensare al momento in cui avremo bisogno dei riscaldamenti per affrontare il freddo invernale. Eppure, incombe su di noi un’emergenza ancora troppo sottovalutata, proprio per via della calda stagione: dopo le innumerevoli campagne sull’ecosostenibilità, milioni di italiani sono stati persuasi a scegliere la stufa a pellet per le loro abitazioni”. Così, in una nota stampa, Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino “Un’ottima scelta a livello di sostenibilità ambientale, – spiega – ma un po’ meno buona per la sostenibilità economica. Il Prezzo al chilo del pellet, spesso anche introvabile, è infatti triplicato e tutti quegli italiani che lo hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 9 agosto 2022) Fiumicino – “Le lunghe giornate estive che procedono con un caldo senza precedenti, non ci fanno minimamente pensare al momento in cui avremo bisogno dei riscaldamenti per affrontare il freddo invernale. Eppure, incombe su di noi un’emergenza ancora troppo sottovalutata, proprio per via della calda stagione: dopo le innumerevoli campagne sul, milioni di italiani sono stati persuasi a scegliere la stufa aper le loro abitazioni”. Così, in una nota stampa, Stefano, vicecommissario dellaa Fiumicino “Un’ottima scelta a livello di sostenibilità ambientale, – spiega – ma un po’ meno buona per la sostenibilità economica. Ilal chilo del, spesso anche introvabile, è infatti triplicato e tutti quegli italiani che lo hanno ...

