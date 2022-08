Pomezia | nell’estate del 2023 i lavori anti-sismici nella scuola “P V Marone” | il progetto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 agosto 2022). Una bella notizia per l’edificio scolastico P.V.: inizierannoper il miglioramento-sismico dell’edificio di Via della Tecnica che ospita lamedia P.V.. Le soluzioni previste dalsono state illustrate dall’Amministrazione al Consiglio d’Istituto in un recente incontro. Al via iP.V.: ilNel dettaglio il, dal valore di circa 4.300.000,00 milioni di euro, prevede interventi strutturali di adeguamento sismico dell’edificio, dell’impiantoncendio di quello di ...