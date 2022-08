Pioggia Roma | temporale sulla Capitale e grandine ai Castelli Nel Lazio allerta gialla oggi e domani

ElenarussoTW : A #roma finalmente la pioggia - no_evas_fiscale : RT @annidicera: Io alle prime due gocce di #pioggia #Roma - Mauriziocresc11 : RT @AurysKitchen: Tipo oggi Roma è così ( mia immagine di repertorio) #Pioggia - AurysKitchen : Tipo oggi Roma è così ( mia immagine di repertorio) #Pioggia - Stwitt17 : A #roma un concentrato di pioggia in poche gocce tanta speranza. #estate -

Maltempo a. È arrivata lanella Capitale. Il caldo ha finalmente allentato la sua morsa, lasciando spazio alla(ma non su tutta la città) che mancava da mesi. La perturbazione è partita da ...Previstaanche a. Le precipitazioni più abbondanti sono attese nelle zone interne del Lazio , Umbria e Abruzzo , sulla Sicilia in particolare e sulla Calabria tirrenica. Mercoledì 10 ...Maltempo a Roma. È arrivata la pioggia nella Capitale. Il caldo ha finalmente allentato la sua morsa, lasciando spazio alla pioggia (ma non su tutta la città) che mancava da mesi.Fase instabile al Centro Sud: rischio grandine 'spacca-auto'. La tendenza per la prossima settimana: torna la neve sopra i 3mila metri ...