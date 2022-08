Piogge e temporali: allerta meteo “gialla” su tutto il Lazio per il 9 e il 10 agosto (Di martedì 9 agosto 2022) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, martedì 9 agosto 2022 e per le successive 6 ore e dal pomeriggio di domani, mercoledì 10 agosto 2022 e per le successive 6 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “Il Centro Funzionale Regionale – si legge nella nota – ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 9 agosto 2022) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, martedì 92022 e per le successive 6 ore e dal pomeriggio di domani, mercoledì 102022 e per le successive 6 ore, si prevedono sul: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del. “Il Centro Funzionale Regionale – si legge nella nota – ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino conper criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per ...

