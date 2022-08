Pilato: «Fino a due anni fa il nuoto non lo seguivo neanche in tv, non mi ha mai interessato» (Di martedì 9 agosto 2022) Benedetta Pilato, la regina della rana, racconta a Repubblica della differenza tra la sua generazione di nuotatori e quella di Federica Pellegrini «Fede è unica. Ma sono cambiati i tempi. La mia generazione è molto aperta rispetto alla sua, siamo piccoli ma forti, il nostro entusiasmo compensa l’inesperienza. Abbiamo più leggerezza. Penso a Thomas Ceccon ma anche a Niccolò Martinenghi. Tra gli stranieri, al francese Léon Marchand e al romeno David Popovici. I ragazzi dell’Est hanno fame? Ce l’abbiamo anche noi, spacchiamo. In Nazionale c’è un clima diverso, il gruppo è più unito, io a Budapest mi sono divertita tantissimo». A Budapest hanno provocato clamore le sue parole sul ciclo mestruale «Mi ha sorpreso che parlare delle mestruazioni suscitasse cosi? tante reazioni, pensavo che nel 2022 fosse un argomento sdoganato e superato visto che e? un tema con il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 agosto 2022) Benedetta, la regina della rana, racconta a Repubblica della differenza tra la sua generazione di nuotatori e quella di Federica Pellegrini «Fede è unica. Ma sono cambiati i tempi. La mia generazione è molto aperta rispetto alla sua, siamo piccoli ma forti, il nostro entusiasmo compensa l’inesperienza. Abbiamo più leggerezza. Penso a Thomas Ceccon ma anche a Niccolò Martinenghi. Tra gli stranieri, al francese Léon Marchand e al romeno David Popovici. I ragazzi dell’Est hanno fame? Ce l’abbiamo anche noi, spacchiamo. In Nazionale c’è un clima diverso, il gruppo è più unito, io a Budapest mi sono divertita tantissimo». A Budapest hanno provocato clamore le sue parole sul ciclo mestruale «Mi ha sorpreso che parlare delle mestruazioni suscitasse cosi? tante reazioni, pensavo che nel 2022 fosse un argomento sdoganato e superato visto che e? un tema con il ...

