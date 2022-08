Pezzo di pistola nascosto nel muro di una scuola | indagano i carabinieri

(Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Servizio a largo raggio a Torre del Greco e Ercolano per idella locale compagnia. Durante le operazioni, i militari hanno trovato un castello di unaberetta sul quale verranno effettuati accertamenti balistici. La parte dell’arma era stata nascosta in una cavità ricavata all’interno dell’istituto comprensivo Maiuri. Idella sezione operativa hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio e guida senza patente un 22enne del posto. Il ragazzo è stato controllato a via Belvedere mentre era a bordo di un’utilitaria. Perquisito, è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish suddivisi in 5 involucri e della somma in contanti di 305 euro. I controlli, poi, si sono spostati a Torre del Greco dove è stato denunciato per porto abusivo d’arma un 21enne del ...

Villa San Giovanni, una lite di vicinato degenera: estrae una pistola e spara "La vita ci riserva anche questo, nonostante la mia umiltà ed umanità. Sto bene, non ci sono serie complicazioni fino al momento, dovrò fare un piccolo intervento". E' quanto scrive sui social Alberto ...Aveva il 'pezzo' in tasca e, sentendosi forte, ha rivolto pesanti minacce all'avventore di una un'attività di Aprilia ...