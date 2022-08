Peste suina, gli animali della ‘Sfattoria degli Ultimi’ verranno abbattuti: ‘Aiutateci’ (Di martedì 9 agosto 2022) Li hanno accolti, accuditi, si sono presi cura di loro e li hanno strappati via ai continui maltrattamenti. Ma ora quegli animali, che da tempo vivono nella ‘Sfattoria degli Ultimi‘ a Roma verranno abbattuti. E non sembra esserci modo, almeno per il momento, di un dietrofront. Anzi, la Asl Roma 1, come hanno spiegato dal rifugio, ha notificato l’abbattimento. Quel rischio, quindi, si è concretizzato, nonostante gli animali non facciano parte della categoria DPA e non siano, quindi, ad uso alimentare. Cosa sta succedendo alla Sfattoria degli Ultimi La pesta suina dilaga e l’unica soluzione sembrerebbe essere una: abbattere gli animali. E quindi i maiali e i cinghiali, salvati da condizioni disastrose, che vivono nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) Li hanno accolti, accuditi, si sono presi cura di loro e li hanno strappati via ai continui maltrattamenti. Ma ora quegli, che da tempo vivono nellaUltimi‘ a Roma. E non sembra esserci modo, almeno per il momento, di un dietrofront. Anzi, la Asl Roma 1, come hanno spiegato dal rifugio, ha notificato l’abbattimento. Quel rischio, quindi, si è concretizzato, nonostante glinon facciano partecategoria DPA e non siano, quindi, ad uso alimentare. Cosa sta succedendo alla SfattoriaUltimi La pestadilaga e l’unica soluzione sembrerebbe essere una: abbattere gli. E quindi i maiali e i cinghiali, salvati da condizioni disastrose, che vivono nel ...

MonicaCirinna : Ho accolto l'appello di @LAVRoma1 per tentare di salvare i maialini #lasfattoriadegliultimi. La peste suina è emerg… - CorriereCitta : Peste suina, gli animali della ‘Sfattoria degli Ultimi’ verranno abbattuti: ‘Aiutateci’ - ziwonauta : @Caseriobloccato @AndiNika9 Si si è che mi pare assurdo che si punti il dito su una realtà come un santuario quando… - CassolaSilvia : RT @MonicaCirinna: Ho accolto l'appello di @LAVRoma1 per tentare di salvare i maialini #lasfattoriadegliultimi. La peste suina è emergenza… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Peste suina, la 'Sfattoria' di Roma contro l'ordinanza di abbattimento: 'Da Asl strage dei nostri maiali' #pestesuina… -