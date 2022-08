Perquisita la villa di Donald Trump: “Attacco alla mia candidatura” (Di martedì 9 agosto 2022) Si tratta di una prima volta per un ex Presidente Americano Si torna a parlare di Donald Trump. Questa volta non per attacchi politici a Joe Biden ma perché la sua villa sarebbe stata Perquisita dall‘FBI. A darne notizia lui stesso mentre si attende ancora la conferma da parte delle autorità. Trump ha parato mediante un comunicato alla CNN in cui ha definito l’atto come un Attacco alla sua prossima candidatura. A suo dire sarebbe una “strumentalizzazione della giustizia e un Attacco dei democratici di sinistra radicali che vogliono disperatamente evitare che mi candidi alle elezioni del 2024?. E poi: “Questi sono tempi bui per la nostra nazione: la mia bella casa, Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 agosto 2022) Si tratta di una prima volta per un ex Presidente Americano Si torna a parlare di. Questa volta non per attacchi politici a Joe Biden ma perché la suasarebbe statadall‘FBI. A darne notizia lui stesso mentre si attende ancora la conferma da parte delle autorità.ha parato mediante un comunicatoCNN in cui ha definito l’atto come unsua prossima. A suo dire sarebbe una “strumentalizzazione della giustizia e undei democratici di sinistra radicali che vogliono disperatamente evitare che mi candidi alle elezioni del 2024?. E poi: “Questi sono tempi bui per la nostra nazione: la mia bella casa, Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente ...

NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? Clamoroso: l'#Fbi a casa di #Trump. Cosa cercano gli agenti: non era mai successo prima ?? - GianniVezzani1 : RT @NicolaPorro: ?? ULTIMA ORA ?? Clamoroso: l'#Fbi a casa di #Trump. Cosa cercano gli agenti: non era mai successo prima ?? - be_marconi : RT @NicolaPorro: ?? ULTIMA ORA ?? Clamoroso: l'#Fbi a casa di #Trump. Cosa cercano gli agenti: non era mai successo prima ?? - blogsicilia : ?? Blitz dell'#FBI nella villa di #DonaldTrump. L'accusa dell'ex presidente degli #USA ???? ?? - Agenpress : Florida. Perquisita da FBI la villa di Donald Trump. 'La mia bella casa, Mar-A-Lago a Palm Beach è sotto assedio'… -