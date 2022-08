Perché le elezioni presidenziali in Kenya ruotano attorno alla Cina (Di martedì 9 agosto 2022) Lo scontro presidenziale keniota tra il vicepresidente William Ruto e la storica star delle opposizioni Rail Odinga arriva fino in Cina e racconta di come Pechino sia ormai pervasivo in Africa al punto di essere argomento (di rilievo) della competizione elettorale per la guida di un Paese di 54 milioni di persone che “continua a registrare una crescita economica costante, con un’espansione media del Pil reale di circa il 5,6% negli ultimi cinque anni” (come scrive il report della World Bank) – ma che vede cresce anche l’inflazione, che a luglio ha raggiunto il massimo da cinque anni a questa parte (8,3%). Il prossimo presidente del Kenya che uscirà domani, mercoledì 10 agosto, dalle urne, dovrà gestire l’impennata dei prezzi dei generi alimentari, l’aumento del debito, l’instabilità regionale e (forse soprattutto) le relazioni con la ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) Lo scontro presidenziale keniota tra il vicepresidente William Ruto e la storica star delle opposizioni Rail Odinga arriva fino ine racconta di come Pechino sia ormai pervasivo in Africa al punto di essere argomento (di rilievo) della competizione elettorale per la guida di un Paese di 54 milioni di persone che “continua a registrare una crescita economica costante, con un’espansione media del Pil reale di circa il 5,6% negli ultimi cinque anni” (come scrive il report della World Bank) – ma che vede cresce anche l’inflazione, che a luglio ha raggiunto il massimo da cinque anni a questa parte (8,3%). Il prossimo presidente delche uscirà domani, mercoledì 10 agosto, dalle urne, dovrà gestire l’impennata dei prezzi dei generi alimentari, l’aumento del debito, l’instabilità regionale e (forse soprattutto) le relazioni con la ...

ale_dibattista : Ciao a tutti, in questi giorni in molti si sono espressi su una mia eventuale candidatura. Come potete immaginare n… - CarloCalenda : Ma cari amici del @pdnetwork se la nostra presenza era così essenziale perché @EnricoLetta ha sottoscritto un patto… - gparagone : Lo conosciamo perché HA CURATO le persone. Andrea Stramezzi, un grande abbraccio per questo medico (vero), CANDIDA… - CetraNocola : RT @ale_dibattista: Ciao a tutti, in questi giorni in molti si sono espressi su una mia eventuale candidatura. Come potete immaginare non è… - zeriantisisma : RT @andriola69: Mi sfugge una cosa: perché i leader dei dissidenti nn hanno aizzato le folle da aprile? Perché si lanciano solo ora per le… -