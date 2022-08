Perché i rapporti tra Turchia e Russia sono sempre più preoccupanti (Di martedì 9 agosto 2022) La cooperazione tra Russia e Turchia si fa sempre più approfondita. Sul piano energetico, Ankara ha accettato di pagare una parte delle sue importazioni di gas naturale russo in rubli: Mosca fornisce quasi la metà del gas naturale importato, oltre che il 25% circa delle importazioni di petrolio. Inoltre la Russia sta costruendo la prima centrale nucleare turca. Dal punto di vista commerciale, invece, i due Paesi lavorano per rendere pienamente operativo l’accordo di Istanbul sull’esportazione dei cereali con corridoi sicuri del Mar Nero. È l’esito di un bilaterale tenuto la settimana scorsa, a Sochi, nella Russia meridionale. Durante l’incontro durato 4 ore, Vladimir Putin e Recep Tayyp Erdo?an hanno «concordato di rafforzare la cooperazione economica e energetica», come si legge in una nota diffusa ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 agosto 2022) La cooperazione trasi fapiù approfondita. Sul piano energetico, Ankara ha accettato di pagare una parte delle sue importazioni di gas naturale russo in rubli: Mosca fornisce quasi la metà del gas naturale importato, oltre che il 25% circa delle importazioni di petrolio. Inoltre lasta costruendo la prima centrale nucleare turca. Dal punto di vista commerciale, invece, i due Paesi lavorano per rendere pienamente operativo l’accordo di Istanbul sull’esportazione dei cereali con corridoi sicuri del Mar Nero. È l’esito di un bilaterale tenuto la settimana scorsa, a Sochi, nellameridionale. Durante l’incontro durato 4 ore, Vladimir Putin e Recep Tayyp Erdo?an hanno «concordato di rafforzare la cooperazione economica e energetica», come si legge in una nota diffusa ...

Perché i rapporti tra Turchia e Russia sono sempre più preoccupanti