Pelù e la maglietta pro Lgbtq dello ‘scandalo’ | Maria Giovanna Maglie lo insulta

(Di martedì 9 agosto 2022) Galeotta fu quellaindossata da Pieroin occasione del mese del pride, lo scorso 30 giugno. Il rocker si fece immortalare con una t-shirt nera su cui spiccava la scritta bianca a chiare lettere: “Sono uomo, sono donna, sono lesbo e sono gay”. Un messaggio che sosteneva la libertà dell’identità di genere, andando contro le discriminazioni di ogni tipo, appoggiando la battaglia dei diritti. Ma il cantante non poteva certo immaginare che sarebbe diventata la ‘pietrascandalo’. Il rocker Pierocon la magliaC’è però chi in quella foto ha visto altro, soprattutto dopo che su Twitter, Max Del Prete l’aveva condivisa e commentata scrivendo nel post: “Un uomo?”. La ‘t-shirtscandalo’ è tornata così a far parlare ...