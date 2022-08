Pelosi: Usa non possono permettere alla Cina di isolare Taiwan (Di martedì 9 agosto 2022) Il ministro degli Esteri di Taipei Joseph Wu: «La Cina ha usato le esercitazioni e il suo manuale militare per prepararsi all’invasione di Taiwan» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 9 agosto 2022) Il ministro degli Esteri di Taipei Joseph Wu: «Laha usato le esercitazioni e il suo manuale militare per prepararsi all’invasione di

_Nico_Piro_ : Da questo editoriale di Friedman @nytimes emerge che esponenti amministrazione USA sono molto più preoccupati di qu… - Agenzia_Ansa : La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Ta… - Agenzia_Ansa : La Cina assicura che le forze armate non staranno 'a guardare' nel caso di una visita a Taiwan della presidente del… - intheunion2020 : RT @LeftAvvenimenti: Pelosi a #Taiwan, tanto rumore per nulla? Mentre continuano le esercitazioni militari cinesi attorno all'isola, l'an… - Albus961 : RT @ultimenotizie: Il presidente cinese #XiJinping è entrato in “crisi” sulla questione #Taiwan e si sta comportando come “un bullo spavent… -