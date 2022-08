Pellegrino | Servizio sostitutivo tratta ferroviaria Battipaglia – Lagonegro è ripristinato

(Di martedì 9 agosto 2022) Ildellaè statoper tutto il mese di agosto. E’ il risultato raggiunto a seguito dell’incontro tra Il Presidente della Commissione Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici della Regione Campania, Luca Cascone; il capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale, Tommaso; e i vertici di Trenitalia. L’incontro era stato richiesto dal Consiglierea seguito della decisione di Trenitalia di dimezzare le corse da e per il Vallo di Diano, determinando una condizione di isolamento del Territorio. “Voglio esprimere la mia gratitudine al Presidente Cascone e ai vertici di Trenitalia – ha dichiarato il Consigliere– per ...

Golfonetwork : Trasporti,Pellegrino: Ripristinato servizio sostitutivo Battipaglia ? Lagonegro - AgenPolitica : TOMMASO PELLEGRINO (IV): “RIPRISTINATO SERVIZIO SOSTITUTIVO PER LAGONEGRO” - ONDANEWSweb : Servizio sostitutivo Battipaglia-Lagonegro. Pellegrino:”Ripristinato per tutto il mese di agosto”… -

... su interessamento dell'assessore alle Pari Opportunità, Annamaria, finanziato con 18. In caso di un numero di richieste di ammissione alsuperiore alla disponibilità dei posti si ...... potranno partecipare, dopo cinque giorni di cammino, alla Santa Messa delpresieduta ...seguire le varie tappe del cammino grazie agli aggiornamenti rilanciati dai canali social del...La seconda edizione nell’appennino parmense di “A.R.M.O.N.I.A.” si chiude giovedì 11 e venerdì 12 a Pellegrino Parmense con “Rock in the Village – Festival della musica indipendente”; due giorni dedic ...Arezzo, 05 agosto 2022 - E’ forte la preoccupazione dei pendolari del Valdarno per i lavori ferroviari di Firenze, alla galleria San Pellegrino, che partiranno lunedì prossimo e proseguiranno per tre ...