Paradise Highway, Juliette Binoche: “Per entrare nel mondo maschile dei camionisti devi sconfiggere la paura” (Di martedì 9 agosto 2022) Ospite del Locarno Film Festival 2022, Juliette Binoche racconta l'esperienza sulle strade americane nei panni di una camionista per Paradise Highway, tra caldo infernale, zanzare e junk food. Per il suo nuovo film, Juliette Binoche si è messa alla guida di un tir. Paradise Highway è un thriller girato per le strade degli USA, ma portatore di una sensibilità tutta europea. Oltre alla Binoche, che interpreta una camionista di origine canadese impegnata in traffici loschi per salvare il fratello detenuto Frank Grillo, troviamo alla regia la norvegese Anna Gutto, anche autrice della sceneggiatura. Oltre a Grillo, fanno parte del cast Morgan Freeman e Cameron Monaghan nei panni di due agenti dell'FBI e la tredicenne Hala Finley, che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 agosto 2022) Ospite del Locarno Film Festival 2022,racconta l'esperienza sulle strade americane nei panni di una camionista per, tra caldo infernale, zanzare e junk food. Per il suo nuovo film,si è messa alla guida di un tir.è un thriller girato per le strade degli USA, ma portatore di una sensibilità tutta europea. Oltre alla, che interpreta una camionista di origine canadese impegnata in traffici loschi per salvare il fratello detenuto Frank Grillo, troviamo alla regia la norvegese Anna Gutto, anche autrice della sceneggiatura. Oltre a Grillo, fanno parte del cast Morgan Freeman e Cameron Monaghan nei panni di due agenti dell'FBI e la tredicenne Hala Finley, che ...

