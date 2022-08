orizzontescuola : “Pagheremo gli insegnanti come nel resto d’Europa”. La promessa di Letta (PD) - canislupus80 : @cmimm @FabrizioVezzati @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Il 60% lo pagheremo con gli interessi (bassi, ma non gratis… - Newsexpo2015_eu : @matteosalvinimi Dai! Che non pagheremo più un cazzo di tasse con la #Lega al governo. Gli ospedali, le scuole, le… - elenaspada4 : @FasaniAndrea71 @Interistadoc10 Dici che non gli basterebbe un pagheremo? - melotti_fausto : @DrGregHouse73 @M49liberorso Tipo 'regalia elettorale' che pagheremo con gli interessi pochi mesi dopo. Mi ricordo… -

Sky Tg24

...stranieri che le hanno messe in piedi ma non hanno senso nel contesto locale e cheper ... ma i sindacati degli insegnanti, i cui leader sembrano aver dimenticato in campagna elettorale...sul debito tassi più alti.Stati Uniti sono già in recessione tecnica." Tuttavia continua il prof . Zanardi "la finanza pubblica è sotto controllo, anzi lo Stato incassa, complice l'... In Italia paghiamo l'elettricità più cara d'Europa: la colpa è del gas NON FATECI PERDERE IL GUSTO DI SEDERCI AL BAR, AL RISTORANTE O PIZZERIA Prezzi alti, in tanti casi non ammissibili Gli esercenti si giustificano parlando sempre di pandemia e di quanto hanno perso Se ...Gli ultimi 400 milioni nel decreto Aiuti bis per le Olimpiadi di Milano-Cortina. E pensare che dovevano essere Giochi a costo zero ...