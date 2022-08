Pagati per dormire e lavorare in pigiama. La professione letteralmente da sogno esiste: ecco come candidarsi (Di martedì 9 agosto 2022) Se al lavoro faticate a tenere gli occhi aperti, questa notizia fa per voi. Un’azienda di New York, la Casper, cerca persone che dormano di professione. Stiamo parlando di una realtà leader nel commercio di materassi, che è appunto alla ricerca di figure che amino dormire più di ogni altra cosa. Il compito del “Caspers sleeper” sarà quello di dormire “nei nostri negozi e in ambienti inaspettati nel mondo”, stando a quel che recita l’annuncio pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda. Nei pochi momenti in cui non si dovrà dormire, i candidati dovranno creare dei contenuti da condividere sui canali social dell’azienza, per raccontare la loro esperienza come “dormiglioni professionisti”. L’annuncio è rivolto a persone che abbiano almeno 18 anni. Le skills richieste sono: una “capacità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Se al lavoro faticate a tenere gli occhi aperti, questa notizia fa per voi. Un’azienda di New York, la Casper, cerca persone che dormano di. Stiamo parlando di una realtà leader nel commercio di materassi, che è appunto alla ricerca di figure che aminopiù di ogni altra cosa. Il compito del “Caspers sleeper” sarà quello di“nei nostri negozi e in ambienti inaspettati nel mondo”, stando a quel che recita l’annuncio pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda. Nei pochi momenti in cui non si dovrà, i candidati dovranno creare dei contenuti da condividere sui canali social dell’azienza, per raccontare la loro esperienza“dormiglioni professionisti”. L’annuncio è rivolto a persone che abbiano almeno 18 anni. Le skills richieste sono: una “capacità di ...

