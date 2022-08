“Pagate subito 150 mila euro o vi bruciamo i vigneti del Sassicaia”: i Marchesi di Bolgheri sotto ricatto per cinque mesi (Di martedì 9 agosto 2022) Potrebbe sembrare la classica scena di un film con protagonista un giovane hacker dall’altra parte del mondo chiuso nella sua stanza. E invece siamo in Italia e quello che vi stiamo per raccontare è tutto vero. I Marchesi Incisa della Rocchetta si sono visti recapitare quasi quotidianamente via mail richieste di estorsione con messaggi anonimi e minatori. Un esempio? “Bruceremo i vigneti, faremo saltare l’azienda, colpiremo tutti i vostri tesori”. E non è tutto. Spesso queste frasi forti venivano accompagnate da richieste di denaro che, di fatto, avrebbero evitato il peggio per loro. La più considerevole è arrivata a sfiorare i 150 mila euro. Le condizioni, neanche a dirlo, venivano dettate dall’hacker: pagamento in Bitcoin, moneta digitale non tracciabile che garantisce l’anonimato nella transazione. Un vero e proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Potrebbe sembrare la classica scena di un film con protagonista un giovane hacker dall’altra parte del mondo chiuso nella sua stanza. E invece siamo in Italia e quello che vi stiamo per raccontare è tutto vero. IIncisa della Rocchetta si sono visti recapitare quasi quotidianamente via mail richieste di estorsione con messaggi anonimi e minatori. Un esempio? “Bruceremo i, faremo saltare l’azienda, colpiremo tutti i vostri tesori”. E non è tutto. Spesso queste frasi forti venivano accompagnate da richieste di denaro che, di fatto, avrebbero evitato il peggio per loro. La più considerevole è arrivata a sfiorare i 150. Le condizioni, neanche a dirlo, venivano dettate dall’hacker: pagamento in Bitcoin, moneta digitale non tracciabile che garantisce l’anonimato nella transazione. Un vero e proprio ...

