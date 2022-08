Pac-Man, in lavorazione il film live-action ispirato al celebre videogame (Di martedì 9 agosto 2022) È in lavorazione il film live-action su Pac-Man: il celebre videogioco anni ’80, dopo aver ispirato sequel, due serie tv e il film Pixels, diventa un lungometraggio prodotto dalla Wayfarer Studios È in fase di sviluppo un film live-action basato su Pac-Man, il classico gioco arcade il cui protagonista è un simpatico personaggio perennemente affamato. Il progetto prende forma dalla Bandai Namco Entertainment, società che ha sviluppato il gioco e di cui è proprietaria. La Wayfarer Studios, casa di produzione fondata da Justin Baldoni e Steve Sarowitz, ha recentemente annunciato un investimento di 125 milioni di dollari da parte di quest’ultimo per ampliare la crescita della produzione. Il film sarà ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 9 agosto 2022) È inilsu Pac-Man: ilvideogioco anni ’80, dopo aversequel, due serie tv e ilPixels, diventa un lungometraggio prodotto dalla Wayfarer Studios È in fase di sviluppo unbasato su Pac-Man, il classico gioco arcade il cui protagonista è un simpatico personaggio perennemente affamato. Il progetto prende forma dalla Bandai Namco Entertainment, società che ha sviluppato il gioco e di cui è proprietaria. La Wayfarer Studios, casa di produzione fondata da Justin Baldoni e Steve Sarowitz, ha recentemente annunciato un investimento di 125 milioni di dollari da parte di quest’ultimo per ampliare la crescita della produzione. Ilsarà ...

Console_Tribe : Pac-Man, in lavorazione il film dal producer di Sonic - - kipproko55 : pac man riesce a ingoiare le palline di gomma ma l'artemisia è nei guai in merito ?? sto scherzando ovviamente baci… - GamerClickit : Pac-Man World Re-Pac si mostra in due nuovi trailer - 3cinematographe : Pac-Man arriva al cinema in live-action. Hollywood è ufficialmente a corto di idee? - PlayStationBit : Due nuovi trailer per (ri)scoprire #PacManWorld in questa sua nuovissima edizione! @BandaiNamcoIT #PacManWorldRepac -