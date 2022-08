Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 10 Agosto 2022 | Acquario concreto

Leggi su zon

(Di martedì 9 agosto 2022) L’diFox per oggi,10Ariete Abbiamo detto che da qualche giorno siete un po’ più affaticati, tesi, nervosi. Oppure dovete affrontare problemi legati a piccoli incidente di percorso. Oggi vi sentite molto agitati e ovviamente questo comporta qualche problema e fastidio. Evitate scontri diretti e rimandate ogni decisione o incontro importante alla giornata di venerdì. Toro C’è stata una disputa d’amore oppure qualche problema con alcuni famigliari e parenti, è probabile che non si trovi subito una via di uscita. In realtà è la noia che potrebbe prendere piede in questo periodo, dunque attenzione a non vivere le relazioni in maniera troppo caotica. Gemelli L’amore può tornare a essere potente e prepotente, proprio come voi desiderate. Fortuna e metodo sono le vostre carte ...