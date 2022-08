Oroscopo di Ferragosto di Paolo Fox | quali sono i segni davvero fortunati sotto l’ombrellone

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 9 agosto 2022) Come sarà il prossimo? Ecco cosa dicono le stelle secondoFox. ArieteQuesta giornata vi regalerà finalmente l’occasione di riassestarvi dopo le tensioni dell’ultimo periodo. L’ingresso di Venere nel segno, renderà i rapporti più autentici e sinceri. ToroSembra proprio che non riuscite a rilassarvi nemmeno oggi. Il partner sarà di grande aiuto, ma non scaricategli addosso tutti i problemi. GemelliTutto sta tornando alla normalità a lavoro, che si sta riprendendo in diversi settori. Attenzione a non eccedere con gli sforzi fisici. CancroVenere nel segno vi farà trionfare in amore. Oggi metterete da parte tutti i problemi, per voi l’importante sarà avere il vostro partner accanto. LeoneLa giornata di oggi vi renderà particolarmente ambiziosi. Non mancherà una bella giornata fuori porta, d’altronde non aspettavate altro per ...