Oroscopo Branko di oggi Martedì 9 Agosto 2022: Pesci confuso (Di martedì 9 agosto 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Agosto 9 2022 Ariete Settimana promettente dal punto di vista sentimentale. Marte vi da stabilità nelle relazioni. Toro Luna in aspetto positivo vi regalerà belle soddisfazioni. Cercate di rilassarvi dagli impegni in questo Agosto. Gemelli Luna favorevole vi permette di superare i problemi rimasti a lungo in sospeso. Cancro Parlate e chiarite con le persone, un piccolo fraintendimento rischia di mettere in pericolo i rapporti. Leone Inizio di settimana positivo per i sentimenti. Vergine Ci sono state difficoltà di lungo corso. Non siete riusciti ancora a risolvere i problemi nonostante il vostro impegno. Bilancia Raccomandiamo prudenza in amore. Scorpione Giornata piena di soddisfazioni e ... Leggi su zon (Di martedì 9 agosto 2022) L’diperAriete Settimana promettente dal punto di vista sentimentale. Marte vi da stabilità nelle relazioni. Toro Luna in aspetto positivo vi regalerà belle soddisfazioni. Cercate di rilassarvi dagli impegni in questo. Gemelli Luna favorevole vi permette di superare i problemi rimasti a lungo in sospeso. Cancro Parlate e chiarite con le persone, un piccolo fraintendimento rischia di mettere in pericolo i rapporti. Leone Inizio di settimana positivo per i sentimenti. Vergine Ci sono state difficoltà di lungo corso. Non siete riusciti ancora a risolvere i problemi nonostante il vostro impegno. Bilancia Raccomandiamo prudenza in amore. Scorpione Giornata piena di soddisfazioni e ...

