Operazione Trump – In corso una massiccia perquisizione dell’Fbi nel resort dell’ex presidente a Mar-a-Lago in Florida (Di martedì 9 agosto 2022) L’Fbi ha perquisito la residenza in Florida di Donald Trump. Lo ha fatto sapere lui stesso con un comunicato alla Cnn in cui ha definito l’arrivo degli agenti federali nella sua residenza un attacco politico. Nessuna conferma per il momento da parte del Dipartimento di giustizia o dell’Agenzia. Ma secondo i testimoni oculari gli agenti hanno portato via alcuni scatoloni. L’ex presidente non si trovava nella villa di Mar-a-Lago al momento dell’arrivo dei federali. Era invece alla Trump Tower di New York. Da dove ha definito la perquisizione una «strumentalizzazione della giustizia e un attacco dei democratici di sinistra radicali. Vogliono disperatamente evitare che mi candidi alle elezioni del 2024» Il blitz dei federali a Mar-a-Lago Secondo tre fonti che hanno ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) L’Fbi ha perquisito la residenza indi Donald. Lo ha fatto sapere lui stesso con un comunicato alla Cnn in cui ha definito l’arrivo degli agenti federali nella sua residenza un attacco politico. Nessuna conferma per il momento da parte del Dipartimento di giustizia o dell’Agenzia. Ma secondo i testimoni oculari gli agenti hanno portato via alcuni scatoloni. L’exnon si trovava nella villa di Mar-a-al momento dell’arrivo dei federali. Era invece allaTower di New York. Da dove ha definito launa «strumentalizzazione della giustizia e un attacco dei democratici di sinistra radicali. Vogliono disperatamente evitare che mi candidi alle elezioni del 2024» Il blitz dei federali a Mar-a-Secondo tre fonti che hanno ...

