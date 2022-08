Omicron 5, in arrivo un nuovo vaccino: quando verrà somministrato in Italia e a chi (Di martedì 9 agosto 2022) Il repentino e costante aumento dei contagi che si è verificato nel corso delle passate settimane ha lanciato negli esporti più di un campanello di allarme. A preoccupare maggiormente sono le sottovarianti Omicron 5 e Centaurus. Per queste motivazioni, a partire dal prossimo autunno non è escluso che una nuova campagna vaccinale — atta a neutralizzarle — possa partire. Leggi anche: Covid, arriva la nuova variante “Centaurus”: ecco la sua strana storia Omicron 5, in arrivo un nuovo vaccino: cosa sappiamo L’autunno porta con sé tutta una serie di interrogativi anche se, è bene prepararsi fin d’ora, non è escluso che proprio in questo periodo possa partire una nuova campagna vaccinale. In merito va detto che la case farmaceutiche Pfizer e BioNTech hanno iniziato a mettere a punto un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) Il repentino e costante aumento dei contagi che si è verificato nel corso delle passate settimane ha lanciato negli esporti più di un campanello di allarme. A preoccupare maggiormente sono le sottovarianti5 e Centaurus. Per queste motivazioni, a partire dal prossimo autunno non è escluso che una nuova campagna vaccinale — atta a neutralizzarle — possa partire. Leggi anche: Covid, arriva la nuova variante “Centaurus”: ecco la sua strana storia5, inun: cosa sappiamo L’autunno porta con sé tutta una serie di interrogativi anche se, è bene prepararsi fin d’ora, non è escluso che proprio in questo periodo possa partire una nuova campagna vaccinale. In merito va detto che la case farmaceutiche Pfizer e BioNTech hanno iniziato a mettere a punto un ...

