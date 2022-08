Omicidio Alice Scagni, la madre: "Mi sono stati uccisi due figli. Stato ci nega la verità" (Di martedì 9 agosto 2022) Alice Scagni, 34 anni, è stata uccisa dal fratello Alberto, 42 anni, la sera dell'1 maggio scorso a Genova. A distanza di tre mesi dal delitto, la madre ha scritto al procuratore del capoluogo ligure una lettera in cui chiede di divulgare le telefonate nelle quali i familiari chiedevano aiuto per curare Alberto, affetto da problemi mentali. La lettera è stata affidata al Secolo XIX, La Stampa e La Repubblica edizione di Genova. "Ho cercato in tutti i modi che conoscevo di arginare quella malattia che mi spaventava sempre di più fino a non riconoscere più mio figlio. Abbiamo cercato aiuto nelle istituzioni. Ci siamo imbattuti in una fredda e ignorante burocrazia", si legge nella missiva. Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 agosto 2022), 34 anni, è stata uccisa dal fratello Alberto, 42 anni, la sera dell'1 maggio scorso a Genova. A distanza di tre mesi dal delitto, laha scritto al procuratore del capoluogo ligure una lettera in cui chiede di divulgare le telefonate nelle quali i familiari chiedevano aiuto per curare Alberto, affetto da problemi mentali. La lettera è stata affidata al Secolo XIX, La Stampa e La Repubblica edizione di Genova. "Ho cercato in tutti i modi che conoscevo di arginare quella malattia che mi spaventava sempre di più fino a non riconoscere più mioo. Abbiamo cercato aiuto nelle istituzioni. Ci siamo imbattuti in una fredda e ignorante burocrazia", si legge nella missiva.

