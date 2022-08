Olivia Newton-John, le ultime volontà per la lotta al cancro. L’Australia prepara funerali di Stato (Di martedì 9 agosto 2022) Olivia Newton-John potrebbe avere in Australia un funerale di Stato. Appena avuta la notizia della morte dell’attrice, cantante e attivista contro il cancro, contro il quale combatteva da 30 anni, il premier dello Stato di Victoria, Daniel Andrews, ha dichiarato la sua intenzione di proporre alla famiglia della star 73enne un funerale di Stato, in riconoscimento del suo «talento supremo e della sua dedizione alla ricerca sul cancro in Australia». Vicino Melbourne, infatti, c’è l’Olivia Newton-John cancer and wellness center, fondato dall’attrice più di dieci anni fa. Ieri, le bandiere del centro ospedaliero erano a mezz’asta in segno di lutto e i palazzi del centro di Melbourne si sono illuminati di ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022)potrebbe avere in Australia un funerale di. Appena avuta la notizia della morte dell’attrice, cantante e attivista contro il, contro il quale combatteva da 30 anni, il premier dellodi Victoria, Daniel Andrews, ha dichiarato la sua intenzione di proporre alla famiglia della star 73enne un funerale di, in riconoscimento del suo «talento supremo e della sua dedizione alla ricerca sulin Australia». Vicino Melbourne, infatti, c’è l’cancer and wellness center, fondato dall’attrice più di dieci anni fa. Ieri, le bandiere del centro ospedaliero erano a mezz’asta in segno di lutto e i palazzi del centro di Melbourne si sono illuminati di ...

